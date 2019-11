Asie Yémen: l’accord conclu entre le gouvernement et les séparatistes est-il un tremplin vers la fin du conflit ? Vincent Braun

L’accord de partage de pouvoir conclu mardi entre le gouvernement yéménite et les séparatistes du Sud constitue peut-être l’embryon d’un futur accord de paix qui mettra fin à la guerre du Yémen. La chose est d’autant plus envisageable qu’un haut responsable saoudien a confirmé mercredi, sous couvert de l’anonymat, qu’un canal de discussion était ouvert depuis 2016 entre l’Arabie saoudite et les Houthis.