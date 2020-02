L'hôtel H10 Costa Adeje Palace à Tenerife a été mis en quarantaine ce matin, enfermant des centaines de touristes, dont 110 Belges. Mais qui est cet Italien à l'origine des mesures de sécurité prises dans l'hôtel espagnol ?

D'après les médias locaux espagnols et la BBC, l'homme testé positif au coronavirus serait un médecin de 69 ans, originaire de Lombardie, foyer de l'épidémie en Italie, comme le confirme également François Beaudonnet, correspondant français en Italie. Il serait en vacances depuis quelques jours sur l'île de Tenerife et aurait été testé positif au coronavirus lundi soir. Et mardi matin, une fois le vacancier placé en isolement, l'hôtel a mis en quarantaine tous ses clients.