Mark Rutte, l’inoxydable "Monsieur Normal"

Mercredi soir, alors que les sondages à la sortie des urnes prédisaient le succès du VVD, le Premier ministre s’est félicité du "vote de confiance massif" des électeurs. On pourrait en effet résumer le résultat du scrutin comme suit : tous derrière, et lui devant. La large victoire de Mark Rutte peut en partie être attribuée au fait qu’il n’avait en face de lui guère de concurrents crédibles, tempère le politologue Chris Aalberts. Geert Wilders (leader du parti d’extrême droite PVV) ne cherche pas réellement le pouvoir, les chrétiens-démocrates du CDA sont en proie à des dissensions internes, les partis de gauche sont en perdition, "et il a manqué deux semaines de campagne à Sigrid Kaag", la cheffe des libéraux-progressistes de D66, surprenant second des élections, pour réellement menacer le chef du gouvernement. Le slogan de campagne de ce dernier était "Ensemble jusqu’à la ligne d’arrivée". "Nous sommes au milieu d’une crise et même s’il y a eu des critiques sur sa façon de gérer la pandémie, les Néerlandais ont jugé que c’était celui qui était le plus à même de finir le travail et de les en sortir", pointe Chris Aalberts. Mark Rutte a le don de rassurer ses compatriotes.

"Monsieur Normal", à la fois accessible et distant

Si le Premier ministre, âgé de 54 ans depuis février, est parvenu à s’ancrer si solidement au centre du paysage politique néerlandais, il le doit à sa flexibilité. Il a d’abord gouverné avec le CDA, avec l’appui parlementaire de l’extrême droite du PVV (2010-2012), puis avec les sociaux-démocrates (2012-2017), avant de s’allier, à nouveau, avec le CDA, D66 et le petit parti protestant CU. Ses détracteurs les plus féroces parlent de lui comme d’un homme sans idées ni idéaux ; les autres insistent sur ses convictions de "libéral pur et dur", très inspiré du modèle anglo-saxon.

Toujours est-il que Mark Rutte, peu porté sur le conflit, les jugements définitifs et les déclarations à l’emporte-pièce, possède également la faculté de n’apparaître comme un repoussoir aux yeux de personne. À défaut de ne pouvoir plaire à tous, "il est acceptable pour tout le monde", constate le politologue Chris Aalberts.

Aux yeux des Néerlandais, Mark Rutte passe pour être "Monsieur Normal", un politicien qui semble accessible tout en restant secret. Le quinquagénaire au physique affûté se déplace à vélo - même pour aller voir le roi Willem-Alexander - laissant le plus souvent au garage sa Saab d’occasion sans âge. Deux heures par semaine, il officie comme enseignant bénévole dans une école de La Haye pour enfants défavorisés. Il n’en fait pas mystère, mais ne s’en glorifie pas non plus. Tout Premier ministre qu’il est, il a lui-même passé la serpillière quand il a renversé son café au Parlement. Bref, ce cadet d’une famille protestante de sept enfants, qui rêvait d’une carrière de pianiste de concert, a tout du gendre idéal. Mais c’est en célibataire qu’il vit dans l’appartement qu’il avait acheté à La Haye, à l’issue de ses études d’histoire à l’Université de Leyde.

Mark Rutte offre l’image d’un homme pondéré. Affable. Constant. Travailleur. Un gestionnaire qui se méfie des visionnaires, qui privilégie l’action.

Lisse en apparence, dur à l’intérieur

La surface paraît lisse, mais l’intérieur est en bois dur. Ses pairs européens ont eu l’occasion de s’en rendre compte lors des négociations du budget européen pluriannuel de février 2020, puis de celles de juillet, où la création du plan de relance s’était ajoutée au menu des discussions. Le Néerlandais s’est paré du costume de chef de file informel des pays partisans d’un budget européen réduit (les Nordiques et l’Autriche), les autoproclamés "frugaux". Une posture que Mark Rutte a incarnée jusqu’à la caricature. "J’ai ramené une petite pomme pour passer la nuit. Et la biographie de Frederic Chopin. Je lirai un peu. Qu’y a-t-il d’autre à faire ?" déclarait à son arrivée à Bruxelles, en février, estimant qu’il n’y avait rien à négocier, la position des Pays-Bas étant connue. Puis, en juillet, il a encore joué l’obstruction aussi longtemps qu’il a pu pour réduire de 500 à 390 milliards l’enveloppe des subventions du plan de relance, dont les pays du Sud, que la fourmi néerlandaise considère comme des cigales, seront les premiers bénéficiaires.

Les grandes envolées sur l’avenir de l’Europe ne l’émeuvent guère et il conçoit le processus d’intégration européenne avec un pragmatisme un peu froid. À la table du Conseil européen, il exprime son point de vue de manière substantielle et ne parle jamais pour ne rien dire. Après le départ d’Angela Merkel, à la fin de cette année, Mark Rutte sera, avec le Hongrois Orban, le doyen du cercle des chefs d’État et de gouvernement.

Carapaçonné contre les attaques et les problèmes

Qui aurait pensé que sa carrière au plus haut niveau connaîtrait une telle longévité, après ses débuts calamiteux de leader politique ? En 2006, six mois après que l’ancien cadre d’Unilever avait pris la tête du VVD, la formation libérale s’était écrasée aux élections. Pire encore pour son nouveau président : sa rivale Rita Verdonk, qui lui avait disputé la direction du parti, avait réalisé un meilleur score personnel que le sien. Certains ne s’en seraient pas relevés.

Mark Rutte a remis l’ouvrage sur le métier et fait de son parti la première formation politique du pays, en 2010. Depuis, rien ne semble en mesure d’atteindre "Teflon Mark", son autre surnom, qui témoigne de sa capacité à esquiver les critiques et les ennuis. Suite à l’énorme scandale causé par la révélation que des milliers de familles avaient été injustement privées d’allocations familiales pendant son deuxième mandat, Mark Rutte a présenté la démission de son gouvernement. Les éclats du scandale ont surtout touché… le leader de l’opposition travailliste, Lodewijk Asscher, ministre à l’époque des faits, et poussé à la démission.

À Mark Rutte, les électeurs n’ont visiblement pas tenu rigueur. Il est bien parti pour battre le record de longévité à ce poste, détenu par le chrétien-démocrate Ruud Lubbers (1982-1994). Et même le pulvériser. "J’ai de l’énergie encore pour dix ans", a-t-il assuré mercredi soir. À moins que… "Je ne serais pas surpris qu’il y ait des élections anticipées quand l’épidémie sera terminée. Et il n’est pas garanti que Rutte l’emporterait à nouveau", pointe Chris Aalberts.