Plan climat de l'UE : "Un grand pas en avant, mais encore beaucoup de travail avant un accord"

Le paquet de propositions présenté mercredi par la Commission européenne pour réduire d'au moins 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 (par rapport à 1990) constitue "un grand pas en avant" vers la neutralité carbone en 2050, a salué le président du Conseil européen, Charles Michel. Mais il reste "beaucoup de travail pour trouver un accord", a ajouté le Belge, qui avait ferraillé longuement en décembre dernier pour aligner les vingt-sept États membres sur ces objectifs, sans lever toutes les réticences (de la Pologne surtout).

Le président du Conseil présente avant tout la "transition verte" comme une opportunité de croissance et de compétitivité, mais qui ne doit pas oublier l'aspect social: "une transition équitable ne peut fonctionner que si personne n'est laissé de côté", a-t-il indiqué.

Les propositions de la Commission seront débattues au Conseil, mais aussi au Parlement européen, tous deux devant au final s'accorder pour donner leur feu vert. Le président de l'assemblée, David Sassoli, a dès lors souhaité la bienvenue au paquet présenté par la Commission.

"L'UE a prouvé qu'il est possible de réduire les émissions tout en créant de la croissance et des emplois. Continuons sur cette voie et veillons à ce que personne ne soit laissé de côté", a-t-il exhorté.

Des propositions novatrices qui doivent encore être "affinées" pour Khattabi

La ministre fédérale du Climat Zakia Khattabi a accueilli "avec intérêt" le paquet de propositions de la Commission européenne visant à réduire les émissions de gaz à effets de serre d'au moins 55% d'ici 2030, mais a déjà averti qu'il devrait être affiné. "Nous constatons avec satisfaction que la Commission répond à la demande de la Belgique de faire des véhicules sans émissions la norme, contribuant ainsi à préserver le climat et la qualité de l'air", a relevé Mme Khattabi (Ecolo) dans un communiqué.

La Commission propose en effet de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures nouvellement immatriculées dans l'UE à partir de 2035, ce qui entraînerait de facto l'arrêt des ventes de véhicules essence et diesel à cette date, au profit des motorisations 100% électriques.

La ministre fédérale pointe également "quelques nouveaux éléments intéressants" comme une meilleure réglementation de la pollution due à la navigation et à l'aviation, la protection des entreprises et des emplois en Europe grâce à une "taxe aux frontières" - que la Commission nomme "mécanisme d'ajustement carbone" - et le soutien aux familles par le biais d'un fonds social.

Zakia Khattabi insiste également sur la bonne perception de ces réformes par l'ensemble de la société. "La nécessaire transformation de nos sociétés que sous-tend ce paquet de propositions n'adviendra que si elle est comprise et perçue comme légitime et équitable dans les efforts qu'elle demande et les effets qu'elle occasionne."

C'est, à ses yeux, le défi du 21e siècle: "vivre en respectant les limites planétaires et en évitant les extrêmes climatiques que nous observons malheureusement déjà dans le monde entier, en garantissant à chacune et chacun les conditions d'une vie digne".

Ces propositions de la Commission devront être discutées avec et approuvées par les États membres et le Parlement européen. "Le gouvernement fédéral s'engagera de manière constructive dans ces discussions en Belgique et en Europe", a assuré Mme Khattabi.