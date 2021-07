L'UE et la Pologne à couteaux tirés sur le droit européen : "C’est une mise en cause de l’Union elle-même"

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et la Pologne se livrent à un duel juridique à distance. Les hasards (?) du calendrier ont fait que l’une et l’autre se répondent depuis deux jours. Mercredi après-midi, vice-présidente de la la Cour de Luxembourg, Rosario Silva de Lapuerta, a demandé la suspension immédiate de la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise dont les conditions de création, de composition, l’étendue des compétences et la constitution...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous