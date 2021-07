Accueil International Europe L'État italien doit-il payer pour les morts du coronavirus à Bergame ? "Le droit à la vie et aux soins a été refusé à des milliers de citoyens" Cinq cents familles de victimes du Covid-19 de la région de Bergame attaquent le gouvernement italien. Elles lui réclament 100 millions d’euros pour sa "mauvaise" gestion de la pandémie. © IPA/ABACA Valérie Dupont - Correspondante à Rome

Le 8 juillet dernier, une cinquantaine de familles ont fait le voyage entre Bergame et le tribunal civil de Rome, un long déplacement pour souligner l’importance du procès-fleuve qui vient à peine de commencer. Au total, plus de cinq cents familles accusent le gouvernement italien, celui de Giuseppe Conte en charge quand l’épidémie a commencé en Italie, le ministère de la Santé et la région de Lombardie, d’avoir causé la mort de leurs proches dans la province de Bergame. Parmi ces familles, celle de Consuelo Locati, l’avocate qui est à la base de l’action légale. "En mars 2020, nous avions créé un groupe Facebook, pour partager nos émotions, notre vécu à Bergame, au moment où nous entendions seulement les ambulances et les corbillards....