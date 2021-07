Boris Johnson appelle à la "prudence" à la veille de la levée des restrictions en Angleterre

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé la population à la "prudence" dimanche, à la veille de la levée de la quasi totalité des restrictions liées à la pandémie de coronavirus en Angleterre, en pleine flambée de cas.

"S'il vous plaît soyez prudent et passez demain à l'étape suivante (de ce déconfinement) avec toute la prudence et le respect qu'il faut envers les autres, et les risques que la maladie continue de présenter", a plaidé le dirigeant conservateur dans une vidéo postée sur Twitter, soulignant l' "extrême contagiosité" du variant Delta du virus, responsable d'une forte augmentation des cas depuis plusieurs semaines.