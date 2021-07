Inondations: le bilan s'alourdit à 156 morts en Allemagne, 183 en Europe, l'Autriche en état d'alerte

Le bilan des inondations dévastatrices a grimpé à 156 morts en Allemagne, a indiqué dimanche matin la police, portant au total à au moins 183 le nombre de décès dans ces intempéries dans l'Ouest de l'Europe.

Dans le seul Etat régional allemand de Rhénanie-Palatinat, la police locale a fait état de 110 morts dans un communiqué, contre 98 dans le bilan précédent.

"Il est à craindre que d'autres victimes viennent s'ajouter", a souligné la police dans son communiqué, parlant aussi d'au moins 670 personnes blessées dans cette seule zone.

Par ailleurs une personne a péri lors de crues dans le Sud de l'Allemagne, en Bavière à la frontière autrichienne, où des pluies diluviennes sont aussi tombées samedi.

© Reporters





Merkel a chevet des victimes

Angela Merkel se rend dimanche au chevet des survivants des inondations "du siècle", qui ont semé la désolation en Allemagne, fait au moins 183 morts dans ce pays et en Belgique, et provoqué des dégâts considérables.

Si la tendance est à la décrue dans la zone la plus sinistrée, la situation se dégrade en revanche plus au Sud à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche.

En raison de fortes pluies localisées, des crues sont signalées dans cette zone et ont fait un mort côté allemand, a indiqué la police locale dans la nuit de samedi à dimanche.

Un "plan catastrophe" a été décrété dans le district allemand de Berchtesgaden et plusieurs centaines de pompiers sont déployés.

C'est dans ce contexte toujours tendu que la chancelière a prévu de rencontrer les habitants de Schuld en Rhénanie-Palatinat (ouest), un village qualifié de "martyr": tout ou presque y a été détruit par les crues du milieu de semaine.

Alors que les secouristes continuent de chercher des dizaines de personnes toujours disparues dans le pays et en Belgique, elle devrait promettre l'aide de l'Etat à la reconstruction.

Un plan d'aide gouvernemental de probablement plusieurs milliards d'euros est en préparation.

L'Autriche en état d'alerte

En Autriche, les pompiers sont en état d'alerte dans les régions de Salzbourg et du Tyrol, tandis que la vieille ville de Hallein est sous les eaux. Le centre-ville a été inondé samedi. Les images et vidéos circulant sur les réseaux sociaux illustrent le déluge qui a frappé la petite ville près de Salzbourg. "La situation est très critique, en partie dramatique", a déclaré samedi soir un porte-parole de la police. Aucune victime n'a encore été signalée. La population avait été avertie des conditions extrêmes attendues et il lui avait été conseillé de ne pas se rendre dans les sous-sols. Les pompiers ont procédé à plusieurs évacuations.

Le maire Alexander Stangassinger parle d'une "catastrophe", selon le journal Salzburger Nachrichten. Un centre d'urgence a été mis en place dans une école pour les personnes qui n'ont pas d'abri.





Plusieurs autres endroits en Autriche sont touchés par les intempéries.

"De fortes pluies et des tempêtes causent malheureusement de graves dégâts en plusieurs endroits en Autriche", a tweeté le Premier ministre Sebastian Kurz.

Enfin, plus à l'Est, à la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque, des cours d'eau se sont aussi soulevés dans la région germanique de Saxe samedi soir, provoquant des dégâts.