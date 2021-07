L'histoire de Noor Inayat Khan, une princesse devenue espionne: “Son poste était le plus dangereux en France”

Douce et discrète, Noor Inayat Khan n’était pas vraiment prédestinée à l’espionnage. Pourtant, durant la Seconde Guerre mondiale, elle a occupé l’un des plus dangereux postes d’agent de renseignements.

Une éducation et des racines singulières

Ses origines auraient pu faire de Noor Inayat Khan une princesse, mais son éducation singulière et la Seconde Guerre mondiale vont en décider autrement. Née le 1erjanvier 1914 à Moscou, elle est l’une des descendantes d’un dirigeant musulman de l’État de Mysore. Son père, Hazrat Inayat Khan, est un musicien indien marié à une Américaine d’Albuquerque, Ora Ray Baker. Quand la Première Guerre mondiale éclate, la petite famille quitte la Russie pour s’installer à Londres où le papa fonde « l’ordre soufi d’Angleterre » et commence à enseigner le soufisme, pratique mystique de l’Islam qui cherche le rapprochement avec Dieu.

D’abord à Londres, puis à Paris à partir de ses six ans, Noor Inayat Khan est élevée avec ses frères et sœurs dans une atmosphère indienne et conservatrice. Leur demeure de Suresnes, accueille régulièrement les élèves internationaux de leur père. Ils la surnomment Faza Mazil, « la maison de la bénédiction ». Après avoir fréquenté le lycée de Saint-Cloud, Noor étudie la psychologie de l’enfance à la Sorbonne. Une fois sa licence en mains, en 1938, elle entame une carrière d’écrivaine. Ses récits, remplis de créatures magiques, se retrouvent dans les pages enfants du Figaro du Dimanche et à l’antenne de Radio Paris. Fidèle à ses racines, elle réalise également une traduction des contes de Jataka, une collection de fables sur les précédentes incarnations de Bouddha. Une de ses biographes, Basu Shrabani (Spy Princess: The Life of Noor Inayat Khan) la décrit ainsi comme une femme « rêveuse, belle et gentille » qui avait « les manières d’une dame, mais ne vivait pas dans le luxe ».

