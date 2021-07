"La facture sera lourde, très lourde": le fonds de solidarité européen sera plus que vraisemblablement activé

"La facture sera lourde, très lourde, mais il est encore trop tôt pour l’estimer. Sans doute des centaines de millions d’euros en Wallonie", lance d’emblée Jean-Luc Crucke, ministre du Budget wallon (MR). En visite samedi à Trooz (Liège) en compagnie notamment de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du commissaire européen Didier Reynders, Jean-Luc Crucke y a appris que la Belgique allait demander l’activation du fonds de solidarité de l’Union européenne (UE).

Réunion du gouvernement wallon ce lundi

"D’après ce que j’ai pu entendre de la bouche de la présidente de la Commission et du commissaire Reynders, il y a beaucoup de chances que la demande soit acceptée, vu l’ampleur des dégâts, qui ont beaucoup impressionné." C’est que les conditions à respecter sont assez strictes. Ainsi, le seuil d’intervention est déterminé notamment par le niveau de dommages directs totaux. Il faut que les dommages atteignent 1 % du PIB si c’est régional, renseignements pris auprès de la Chancellerie. Ce qui veut dire que le PIB wallon étant de 110 milliards d’euros, l’ampleur des dégâts devrait in fine atteindre au moins 1,1 milliard d’euros. Mais on n’en est pas là, et les négociations vont seulement commencer. Le fédéral va faciliter les discussions avec l’Europe mais ce sont les Régions qui rentreront le dossier, "qui devrait être appuyé par Ursula von der Leyen", nous dit-on. Ce lundi, entre 11 et 13 h, le gouvernement wallon se réunira notamment pour discuter de cette question.

"On ne mesure pas encore l’ampleur des dégâts", embraie Frédéric Daerden, vice-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Il faudra beaucoup de temps pour tout nettoyer et tout reconstruire. Et beaucoup d’argent, mais je ne sais pas encore comment ce coût va se répartir entre les assureurs, les différents niveaux de pouvoir. De mon côté, j’ai d’ores et déjà demandé aux directeurs d’école de me faire une première évaluation des dégâts, parce que la rentrée de septembre approche à grands pas, dans un contexte de crise sanitaire, et qu’elle ne sera pas simple à préparer…"

Situation intenable pour la FWB

Budgétairement, cette catastrophe naturelle tombe au plus mauvais moment. Les finances publiques belges étaient déjà dans le viseur de l’Europe avant l’éclatement de la crise sanitaire. Cette dernière a forcément fait s’envoler les déficits et les taux d’endettement publics des différents niveaux de pouvoir. Ironie de l’histoire, un jour avant que l’eau ne déferle sur la Belgique, le Comité de monitoring avait mis en exergue un nouveau creusement du déficit budgétaire à attendre - surtout du côté des Régions -, et des ajustements budgétaires douloureux (1 milliard de plus côté wallon) avaient dû être entérinés. Mais Frédéric Daerden et Jean-Luc Crucke sont sur la même longueur d’onde : "Ça tombe mal mais on fera face", en résumé.

"Je l’ai dit en Commission, à court terme, je me veux rassurant. On devra être là et répondre aux besoins. À plus long terme, par contre, c’est vrai que la situation n’est pas tenable, parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles n’a aucun moyen de créer ses propres recettes, tandis que les dépenses attendues, notamment en matière d’investissements publics, sont colossales. À l’avenir, il ne doit pas y avoir de tabou. Des partages de compétences ou une réforme plus profonde doivent être discutés pour avoir une gestion plus efficace des deniers publics", estime Frédéric Daerden, le ministre du Budget de la FWB.

Des règles européennes plus souples

Jean-Luc Crucke, pour sa part, le martèle : l’heure, aujourd’hui encore plus qu’hier, est "à la reconstruction durable. Il faut un choc d’investissements pour reconstruire la Wallonie dans une perspective de long terme. Il faudra trouver des mécanismes de financement adéquats, probablement avec l’aide de normes comptables européennes plus souples dès 2023. Le réchauffement climatique, c’est une réalité qui s’impose, et qui demande des investissements énormes. On ne peut pas passer à travers. Nos enfants ne comprendraient pas qu’on leur ait laissé un tel fardeau."