Un homme armé suspecté d'un féminicide traqué par les gendarmes dans un village des Alpes

Un homme armé soupçonné d'un féminicide près de Saint-Tropez puis d'avoir tiré sur un gendarme, est recherché lundi par quelque 200 gendarmes et forces d'élite à Gréolières, un village de montagne des Alpes-Maritimes où il a grandi.

Un appel à témoin a été lancé lundi à la mi-journée pour tenter de retrouver Marc Floris, 33 ans, originaire de ce village de quelque 600 habitants de l'arrière-pays niçois. Toute personne voyant cet homme "dangereux" décrit par la gendarmerie comme "longiligne, 1,75 mètre, cheveux bruns" est appelée à contacter les enquêteurs.

"Les gendarmes sont déployés au quartier dit de Laval, qui est à six/sept kilomètres du centre du village et où est la maison du suspect", salarié d'une société de travaux publics sur la Côte d'Azur, a indiqué à l'AFP Marc Malfatto, le maire de Gréolières.

"Il a été conseillé aux résidents des sept maisons de ne pas sortir" car l'homme pourrait être soit toujours retranché dans la maison familiale, soit à l'extérieur dans cette zone escarpée, a-t-il ajouté en précisant que la situation est "normale" dans le reste du village.

"Armé"

"Dangereux et armé", l'homme est suspecté d'avoir tué une femme de 32 ans dans le Var avec laquelle "il entretenait ou avait entretenu sur une courte période de temps une relation", a précisé Guy Bouchet, procureur de la République adjoint de Draguignan (Var), lors d'une conférence de presse.

La jeune femme de 32 ans avait été retrouvée morte par balle dimanche vers 5h30 devant le portail de sa résidence du Plan-de-La-Tour, commune au-dessus du golfe de Saint-Tropez (Var). Son corps avait été aperçu par un livreur de journaux du quotidien Var-Matin.

L'exploitation des enregistrements du système de vidéosurveillance de la résidence et l'analyse de la téléphonie mobile de la victime ont permis d'identifier le suspect, qui a pris la fuite du Var vers les Alpes-Maritimes et sa maison familiale de Gréolières, selon le procureur. Il n'était pas connu de la justice, a-t-il ajouté.

Dimanche soir, Marc Floris a tiré sur un gendarme venu pour l'interroger, mais sans le blesser, selon le procureur-adjoint et une source proche de l'enquête. Mobilisées sur le terrain, les unités d'élite du GIGN d'Orange (Vaucluse) et de Paris quadrillent un périmètre de recherche "parfaitement délimité et bien contrôlé", a précisé M. Bouchet.

Dans le centre du village de Gréolières, "nous pouvons circuler. On ne peut pas utiliser le terrain d'atterrissage pour les parapentes car il y a un hélicoptère de la gendarmerie, deux hélicoptères militaires et des camions de gendarmes", a précisé un employé de l'école de parapente de cette localité, Olivier Martinez.

Le préfet du département devait tenir une conférence de presse à 18H00 à la mairie de Gréolières.