Dix ans après, la Norvège commémore la pire attaque de son histoire d'après-guerre :"On ne peut pas laisser la haine sans réponse"

Dix ans jour pour jour après le double attentat perpétré par l'extrémiste de droite Anders Behring Breivik, la cheffe du gouvernement norvégien, Erna Solberg, a affirmé jeudi que la haine ne pouvait être laissée sans réponse.

Le 22 juillet 2011, Breivik, 32 ans, avait tué 77 innocents, d'abord en faisant exploser une bombe près du siège du gouvernement à Oslo, puis en ouvrant le feu sur un rassemblement de la Jeunesse travailliste (AUF) sur la petite île d'Utøya.

Ces attaques sont les plus sanglantes que la Norvège ait connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

"On ne peut pas laisser la haine sans réponse", a affirmé Mme Solberg lors du premier de nombreux hommages prévus pour commémorer le 10e anniversaire de la tragédie.

Breivik, qui reprochait à ses victimes d'oeuvrer à une société multiculturelle, a été condamné à 21 ans de prison, peine susceptible d'être prolongée indéfiniment.

Les survivants de la tuerie d'Utøya, où le tueur a fauché 69 autres vies --des adolescents pour la plupart--, estiment que la Norvège n'a pas fait le procès de l'idéologie d'extrême droite qui a motivé les attaques.

S'exprimant devant des rescapés et des familles des victimes, Mme Solberg a souligné que beaucoup avait été fait depuis dix ans pour améliorer la préparation des services de sécurité et lutter contre toutes les formes d'extrémisme.

"La parade la plus importante, on doit la construire en chacun d'entre nous", a dit la dirigeante conservatrice. "Pour fortifier un rempart contre l'intolérance et les discours de haine".

D'autres hommages suivront dans la journée, notamment une messe commémorative dans la cathédrale d'Oslo, une nouvelle cérémonie dans l'après-midi sur Utøya puis un concert ponctué d'un discours du roi Harald dans la soirée.