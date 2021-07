Une file pour les victimes de viol et une autre pour le reste: le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin embrase Twitter, puis s'explique

Ce vendredi matin, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé sur Twitter que le commissariat d'Orléans allait proposer une nouveauté. Il s'agit de séparer les personnes qui s'y rendent en deux files d'attente distinctes, avec une signalétique différente: d'un côté un rond orange pour les personnes victimes de viol, de violences conjugales ou intrafamiliales ; de l'autre un rond bleu pour les victimes d'une autre infraction.

Mais présentées de la sorte, les choses ne sont pas très claires et le ministre s'est ramassé littéralement une volée de critiques sur les réseaux sociaux. Les internautes ont en effet été nombreux à commenter, dénonçant le fait que les victimes de viol n'avaient sans doute pas envie d'être affichées en public, car présentes dans la file distincte. "C’est une idée stupide et dangereuse", "Quelle drôle d'idée alors que ces personnes justement recherchent l'anonymat et n'osent pas entrer dans un commissariat", "Quid de la confidentialité ? Je m'interroge. En revanche, niveau stigmatisation, on est pas mal!", "C'est très discriminant pour les victimes qui sont souvent en état de choc. Et qu'ils ont très honte de leur situation. De les stigmatiser par la différenciation n'est pas une bonne idée. Cette initiative est un tollé", peut-on notamment lire dans les commentaires.

Le ministre s'explique

Face à la polémique grandissante, Gérald Darmanin a réagi sur Twitter. "Pas de place pour la polémique sur un sujet aussi sérieux. Ce sera le même dispositif que celui mis en place au Mans, qui respecte la confidentialité des victimes et qui donne entière satisfaction", a-t-il ainsi expliqué.

Dans les faits, la victime devra donc se présenter à l'accueil et signaler sa couleur. Son cas sera alors traité en priorité et avec la discrétion nécessaire. Ce système existe déjà au Mans sous le nom de Tableau d'Accueil Confidentialité (TAC). Contacté par le Figaro, le Service d'information et de communication de la police nationale (Sicop) insiste sur le bon fonctionnement du système: "Le TAC est un système discret, qui permet aux victimes de violences sexuelles, conjugales et intrafamiliales de poser la main sur une feuille avec le bon code couleur , ce qui déclenche une prise en compte adaptée de leur interlocuteur de l'accueil. Nous avons un bon retour des victimes qui ont expérimenté ce dispositif, qui fonctionne très bien et est amené à être généralisé."

Si le ministre de l'Intérieur met de la sorte fin à la polémique, nul doute qu'il sera plus vigilant à sa communication dans le futur.