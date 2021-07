Accueil International Europe Bras de fer entre une ministre grecque et des archéologues pour sauver des vestiges byzantins exceptionnels La construction du métro de Thessalonique menace la Pompéi byzantine © Kourounis Angélique Kourounis - Envoyée spéciale à Thessalonique

On passe du premier niveau des fouilles du métro de Thessalonique, dans le nord du pays, au second par un échafaudage branlant. Au premier niveau, on entend encore en fond les bruits de...