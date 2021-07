Accueil International Europe Des lieux perdus pris d'assaut par les touristes en France : "Si ça continue, dans six mois, le site n’existe plus" Revers de la médaille, certains sites sont déjà victimes de leur succès © Shutterstock Laure de Charette, envoyée spéciale dans le Var

Une petite route serpente au milieu des vignes et des champs. En pénétrant dans le village de Sillans-la-Cascade (Var), un grand parking extérieur et payant apparaît. "Quatre places disponibles", indique le panneau. Nous sommes pourtant au milieu de nulle part, sur la D560 entre Salernes et Fox-Amphoux, à une soixantaine de kilomètres au sud des gorges du Verdon. Le patelin abrite un trésor, ou une malédiction, selon l’angle de vue : de magnifiques chutes d’eau qui se déversent dans un bassin émeraude ou turquoise, au gré des rayons du soleil, en pleine forêt. On se croirait presque en Amazonie ou aux Caraïbes. "Avant le Covid, c’était gérable, nous confie le policier...