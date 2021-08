Plusieurs touristes belges coincés à Rhodes en raison d'un incendie: "Tout le monde est monté sur le toit de l’hôtel, le feu était vachement près"

Sur l'île de Rhodes dans la région de Pandanassa, plusieurs touristes belges sont pris au piège dans leur hôtel. En effet, un nouvel incendie s'est déclaré ce week-end. Sept pompiers, près de 20 véhicules, trois bombardiers d'eau ainsi que quatre hélicoptères ont dû être déployés.

Apeurés, plusieurs touristes ont contacté nos confrères de RTL Info. "Nous paniquons un peu car nous voyons à présent des flammes depuis notre hôtel", a notamment confié Solange ce dimanche soir.

"On a vu de la fumée au loin déjà vers 14-15h, le ciel s’est voilé de fumée, le soleil est devenu orange. On a eu des cendres qui sont tombées dans la piscine. La coupure d’électricité a confirmé que ce n’était pas si loin que cela. Tout le monde est monté sur le toit de l’hôtel et on a vu que le feu était vachement près", a de son côté rapporté Chloé, partie en vacances avec son compagnon.

La région a été privée d'électricité durant plusieurs heures, la connexion internet a également été interrompue. Dans ces circonstances, il est très compliqué pour les touristes de prendre contact avec leur agence de voyage. Les rares magasins alimentaires encore ouverts ont été pris d'assaut. Les touristes espèrent que l'incendie sera rapidement maitrisé et que les activités pourront reprendre normalement avant la fin de leurs vacances.