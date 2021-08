La vague de chaleur se poursuit en Grèce avec des températures jusqu'à 46 degrés

Dans le centre du pays et le Péloponèse, le mercure devrait atteindre 46 degrés. Sur l'île de Rhodes, un incendie de forêt s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi à proximité du village de Maritsa, entrainant l'évacuation des habitants. Les secours sont également intervenus pour des feux de moindre ampleur dans le Péloponèse et près de la rivière Evros, à la frontière avec la Turquie.

Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent.

Pour les météorologues, le risque d'incendie restera élevé au terme de la vague de chaleur en raison de la sécheresse et du vent, dit étésien (meltemi, en grec), connu pour être puissant pendant l'été, et plus particulièrement pendant le mois d'août.

Les températures devraient légèrement baisser à 38 degrés pendant le week-end.