Un centre commercial en France propose des promos uniquement pour les personnes déjà vaccinées: "C'est honteux!"

Des places de cinéma demi-tarif ou un café à prix réduit, voilà quelques uns des avantages proposés cette semaine dans le centre commercial de Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer. Cinq enseignes proposent des réductions aux personnes qui peuvent attester avoir reçu au moins une dose. Une opération éphémère lancée par les équipes du centre commercial pour accompagner l'ouverture il y a quelques jours d'un centre de vaccination sans rendez-vous.



À l’entrée de celui-ci, nous pouvons lire "Bénéficiez de remises dans vos enseignes sur présentation de votre justificatif sanitaire".



Polygone Riviera propose des réductions aux personnes vaccinées contre la Covid-19 https://t.co/b34qtefSV5 pic.twitter.com/rIGbKc9Q1v — Nice-Matin (@Nice_Matin) August 4, 2021





La campagne promotionnelle n'aura pas duré longtemps puisqu'elle s'achève ce dimanche, peut-être dû à un accueil plus que mitigé des clients. Sur Twitter, les clients ont manifesté leur mécontentement dans les commentaires, certains trouvant ça "ridicule et honteux" et d’autres appellant au boycott.



D’autres encore, ne souhaitent purement et simplement plus s’y rendre: "Polygone c’est fini pour moi".



Même certaines personnes vaccinées trouvent cela injuste: "Je suis vacciné, mais alors là je trouve ça tellement contre-productif… et pourquoi pas des soldes en fonction des couleurs de peau?!", peut-on lire sur Twitter.