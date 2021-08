"C'est une question de citoyenneté": Macron lance un nouvel appel pressant aux Français pour la vaccination

View this post on Instagram

Dans ce "dernier message pour conclure", tourné depuis le salon du fort de Brégançon (Var), le chef de l'Etat répète plusieurs fois son appel, invoquant la citoyenneté, la responsabilité et la protection des autres et de ses proches.

"D'abord un grand merci à nos restaurateurs, à nos cafetiers, à nos directeurs de cinémas, de théâtres, de festivals, je sais les efforts qui leur sont demandés et je les remercie infiniment". "Merci à chacun d'entre vous aussi d'accepter ces règles collectives", commence-t-il, en référence au pass qui sera exigé pour ces lieux publics.

"Et puis un deuxième message très simple: faites-vous vacciner, faites-vous vacciner, faites-vous vacciner. La liberté ne vaut rien si on contamine notre frère, notre voisin, notre ami, nos parents ou quelqu'un que nous allons croiser dans un événement. Ce n'est plus être libre, c'est devenir irresponsable", plaide-t-il.

"C'est une question de citoyenneté, c'est le pacte même d'une nation", insiste-t-il.

Emmanuel Macron mène depuis lundi un exercice de pédagogie, répondant aux doutes sur le vaccin, dans des vidéos tournées en selfie, en tenue décontractée, depuis sa résidence d'été.

Publiées sur Instagram et TikTok, des réseaux favoris des jeunes, elles ont obtenu un très grand succès d'audience avec déjà plus de 49 millions de vues.

Alors que la campagne vaccinale avance à grand pas depuis la décision du chef de l'Etat d'imposer un pass sanitaire pour les lieux publics, de nouveaux appels à manifester contre le pass ont été lancés à travers la France pour samedi. Le week-end dernier, la protestation contre le pass avait réuni plus de 200.000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur.