"Honteux", "grossier": Boris Johnson provoque l'indignation en vantant la fermeture des mines de charbon sous Thatcher

Interrogé lors d'une visite sur un champ d'éoliennes en Ecosse jeudi, le chef du gouvernement conservateur a insisté sur les progrès réalisés en la matière: "Grâce à Margaret Thatcher, qui a fermé un grand nombre de mines de charbon dans tout le pays, nous avons commencé tôt et nous nous éloignons maintenant rapidement du charbon", a-t-il souligné, avant selon les médias britanniques de s'esclaffer.

Représentant autrefois le secteur industriel le plus important du Royaume-Uni, les mines de charbon sont intimement liées à l'histoire économique et sociale du pays et devinrent dans les années 1980 le symbole de l'opposition à l'ultra-libéralisme de la Première ministre de l'époque.

La fermeture des mines ont donné lieu à de dures grèves et à des violences. Aujourd'hui, de nombreux anciens sites miniers restent sinistrés, avec un fort taux de chômage.

Les propos de Boris Johnson ont été qualifiés de "honteux" par le chef de l'opposition travailliste Keir Starmer: "En écartant avec une plaisanterie les répercussions dévastatrices (des fermetures), il montre à quel point il est déconnecté des travailleurs".

Le Labour a demandé des excuses au dirigeant.

Les Premiers ministres de l'Ecosse Nicola Sturgeon et du Pays de Galles Mark Drakeford ont dénoncé également des propos "grossiers et manquant de sensibilité".

"Des vies et des communautés entières en Ecosse ont été anéanties par la destruction de l'industrie du charbon par Thatcher (qui n'avait rien à voir avec de quelconques inquiétudes concernant la planète)", a dénoncé Mme Sturgeon.

Les dernières mines de charbon ont fermé en 2015 au Royaume-Uni, à l'exception de petits sites.

Les déclarations de Boris Johnson ont été d'autant plus commentées que son parti, avec un programme pro-Brexit et des promesses de rééquilibrage économique, a obtenu aux dernières législatives des progressions spectaculaires dans les régions désindustrialisées du Nord de l'Angleterre, traditionnellement acquises au Labour.