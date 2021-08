"Mais que faisait encore cet individu en France?", "épouvantable échec de l'Etat": le gouvernement Macron pointé du doigt pour un "drame qui aurait dû être évité"

De nombreux responsables de droite et d'extrême droite ont dénoncé lundi le "laxisme" de l'exécutif après l'assassinat d'un prêtre en Vendée, le député LR Eric Ciotti demandant une protection renforcée des Églises et processions du 15-Août.

Le prêtre a été tué par l'homme qui est le présumé incendiaire de la cathédrale de Nantes en juillet 2020 et qui s'est lui-même rendu ensuite à la gendarmerie pour se dénoncer.

Outre Marine Le Pen qui s'est écharpée sur les réseaux avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, d'autres personnalités d'extrême droite ont réagi. "On aurait aimé entendre les commentaires de monsieur Eric Dupond-Moretti, car il est directement en charge et responsable", a notamment renchéri Jean-Marie Le Pen, et le numéro 2 du RN Jordan Bardella a mis en cause les ministres dont "la faillite est totale, leur responsabilité immense".

On aurait aimé entendre les commentaires de monsieur @E_DupondM , car il est directement en charge et responsable. Silence assourdissant. #Vendée — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) August 9, 2021

Gérald Darmanin doit expliquer sans délai comment un clandestin visé par une obligation de quitter le territoire a pu incendier la cathédrale de Nantes et se promener en Vendée quelques mois plus tard pour assassiner un prêtre. La faillite est totale, leur responsabilité immense. — Jordan Bardella (@J_Bardella) August 9, 2021





L'eurodéputé RN Gilbert Collard a exhorté le ministre de l'Intérieur à "arrêter de jouer avec les mots, parce que (...) c'est parfois jouer avec les morts", tandis que le porte-parole du RN Sébastien Chenu affirmait que "chaque jour, notre pays s'enfonce un peu plus".

M. @GDarmanin, il y a un moment, il faut arrêter de jouer avec les mots, parce que jouer avec les mots, c’est parfois jouer avec les morts. Si l’État avait fait son travail et avait expulsé ce clandestin en 2019, il n’y aurait eu ni l’incendie ni l’assassinat ! #Vendée #Nantes https://t.co/5I9L2KJtIj — Gilbert Collard (@GilbertCollard) August 9, 2021





Pour le polémiste Eric Zemmour, à qui l'on prête des velléités de candidature à la présidentielle 2022, "notre humanisme et notre juridisme sont devenus les marques d'une faiblesse qui nous tue".

Ce criminel #rwandais qui avait déjà incendié la cathédrale de #Nantes nous montre à quel point notre humanisme et notre juridisme sont devenus les marques d’une faiblesse qui nous tue. #pretre — Eric Zemmour (@ZemmourEric) August 9, 2021





A droite, la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse (Libres, ex-LR) s'est demandé "par quelle cascade de défaillances en est-on arrivé à ce drame", tandis que Xavier Bertrand (ex-LR), lui aussi candidat, a fait part de son "effroi" après cet assassinat "qui frappe au coeur les catholiques à quelques jours de l'Assomption".

L’auteur du meurtre du prêtre Vendéen serait le ressortissant Rwandais qui a incendié la cathédrale de Nantes en 2020 et qui aurait dû avoir quitté le territoire depuis 2019. Par quelle cascade de défaillances en est-on arrivé à ce drame? (2) https://t.co/yPVt9LveXu — Valérie Pécresse (@vpecresse) August 9, 2021

Effroi après l’assassinat d’un prêtre en #Vendée qui frappe au cœur les catholiques à quelques jours de l’Assomption et l’ensemble de la communauté nationale unie face à cette épreuve. — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) August 9, 2021





Le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a demandé au ministre de l'Intérieur "de renforcer la surveillance et la protection des églises et des processions prévues le 15 août". Il faut aussi "que chaque clandestin qui viole la loi soit immédiatement expulsé et ne puisse jamais revenir en France", a-t-il affirmé dans un communiqué.

À quelques jours de l'Assomption je demande au ministre de l'Intérieur de renforcer surveillance et protection des églises, processions prévues le 15 août — Eric Ciotti (@ECiotti) August 9, 2021





"Mais que faisait encore cet individu en France?", s'est interrogé le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, alors que le député LR de l'Yonne Guillaume Larrivé dénonçait un "épouvantable échec de l'Etat".

Profondément touché par le meurtre effroyable d’un prêtre, en Vendée, qui avait accueilli son meurtrier chez lui. Celui-ci était le sans papiers qui avait incendié la cathédrale de Nantes. Mais que faisait encore cet individu en France ? — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 9, 2021

Assassinat d’un prêtre, par un étranger en situation illégale, celui-là même qui avait incendié la cathédrale de Nantes… Comment les autorités administratives & judiciaires ont-elles pu le laisser libre de ses mouvements sur le territoire national ? Épouvantable échec de l’Etat. — 🇫🇷 Guillaume Larrivé (@GLarrive) August 9, 2021





"Nous avons sous les yeux les conséquences de nos lâchetés et nos aveuglements", a estimé le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et Michel Barnier, selon qui "ce drame aurait dû être évité", a assuré que "nous avons toutes les raisons d'être indignés".

#Vendée : cet homme n'aurait jamais dû entrer en France et encore moins y rester après l'incendie de la cathédrale de Nantes. Ce n'est même pas une question juridique, c'est une question de bon sens. Nous avons sous les yeux les conséquences de nos lâchetés et nos aveuglements. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) August 9, 2021

Je partage l’émotion et la colère de la communauté catholique et de l’ensemble des Francais après l’assassinat du Père Olivier Maire en Vendée. Nous avons toutes les raisons d’être indignés. Ce drame aurait dû être évité. #Vendee #Nantes @lesRepublicains pic.twitter.com/Ha3M7SSN2U — Michel Barnier (@MichelBarnier) August 9, 2021





Pour la porte-parole de LR Agnès Evren "on paye cher, très cher, toutes nos lâchetés", et selon le député LR du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont "tant que notre seule réponse restera l'impuissance et le laxisme, nous continuerons à pleurer nos morts".

Profondément triste en apprenant l’assassinat du Père Olivier Maire en #Vendée. Pensées à sa famille et à tous les catholiques de France. On paye cher, très cher, toutes nos lâchetés. Que faisait encore cet homme sur le sol français après avoir incendié la cathédrale de Nantes? — Agnes Evren (@AgnesEvren) August 9, 2021

Mes pensées vont à l’ensemble des Catholiques après l’assassinat du Père Olivier Maire. — Pierre-Henri Dumont (@phdumont) August 9, 2021