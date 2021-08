Prêtre assassiné en France: Marine Le Pen et Gérald Darmanin s'écharpent sur Twitter

Un prêtre a été assassiné ce lundi matin en Vendée. Un homme, de nationalité rwandaise, s'est présenté dans la foulée à la brigade de gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre et a affirmé avoir tué l'ecclésiastique. Cet homme était déjà connu des services puisqu'il avait été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020.

Sur Twitter, la présidente de Rassemblement national Marine Le Pen a aussitôt réagi. "En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de #Nantes, ne jamais être expulsé, et récidiver en assassinant un prêtre", a-t-elle tweeté, y voyant la "faillite complète de l'Etat et de Gérald Darmanin".

Le ministre de l'Intérieur lui a répliqué sans tarder, toujours via le réseau social: "Cet étranger n'était pas expulsable malgré son arrêté d'expulsion tant que son contrôle judiciaire n'était pas levé". Géralrd Darmanin a alors accusé Marine Le Pen de "polémiquer sans connaître les faits".

