La France plutôt sceptique, le Portugal très convaincu: quels sont les pays européens qui ont le plus confiance en l'UE?

Campagne de vaccination, réchauffement climatique, crise migratoire... Les défis auxquels fait face l'Union européenne en cette année 2021 sont colossaux. Mais pas de quoi ébranler la confiance des citoyens en leurs institutions. A en croire les statistiques d'Eurobaromètre, cette dernière serait même en hausse.



En effet, selon le dernier rapport publié par l'institut d'études européen en avril 2021, près d'un citoyen européen sur deux (49%) disait avoir confiance en l'Union européenne, représentant une augmentation de six points par rapport à l'été 2020, et atteignant ainsi le niveau de confiance le plus élevé depuis 2008.