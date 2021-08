Accueil International Europe Lessivés par les inondations, "les corps et les esprits sont fatigués" chez les habitants de la vallée de l’Ahr en Allemagne Les victimes des inondations peinent à envisager l’avenir. © AP Delphine Nerbollier, envoyée spéciale dans la vallée de l’Ahr

Il est neuf heures en ce dimanche matin et l’immense parking improvisé dans un pré, dans la zone industrielle de Grafschaft, en Rhénanie-Palatinat, est déjà bondé. Plus de 2000 bénévoles venus de toute l’Allemagne attendent, quelques centaines de mètres plus loin, près de la grande usine de sucreries Haribo. Bottes aux pieds, pelles et sauts à la main, ils attendent d’être transportés par bus dans...