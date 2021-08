La semaine dernière, les Pays-Bas et l'Allemagne avaient, aux côtés des gouvernements belge, danois, grec et autrichien, exhorté l'exécutif européen à maintenir la possibilité d'expulser des migrants afghans, malgré un appel de Kaboul à la suspendre.

L'Allemagne et les Pays-Bas suspendent les expulsions de migrants vers l'Afghanistan

Le gouvernement allemand a annoncé mercredi la suspension des expulsions vers leur pays d'origine de migrants afghans déboutés de leur demande d'asile, en raison des combats entre talibans et forces pro-gouvernementales.

Le ministère de l'Intérieur a pris cette mesure jusqu'à nouvel ordre "en raison de l'évolution de la situation sécuritaire" en Afghanistan, a indiqué un de ses porte-prole sur Twitter.

Les Pays-Bas cesseront les expulsions forcées d'Afghans durant les six prochains mois

Aucun demandeur d'asile afghan ayant épuisé toutes les voies de recours ne sera expulsé de force vers l'Afghanistan au cours des six prochains mois, a annoncé mercredi la secrétaire d'État démissionnaire à la Justice et à la Sécurité des Pays-Bas, Ankie Broekers-Knol. En raison de l'avancée des talibans, la situation dans le pays d'Asie centrale s'est trop détériorée pour permettre des expulsions. Aucun retour forcé depuis les Pays-Bas n'était d'ailleurs prévu pour la période à venir. Suite à cette décision, la période de décision pour les demandes d'asile en cours pour les Afghans sera également prolongée d'un an pour une durée maximale de 21 mois.

La semaine dernière, les Pays-Bas avaient, aux côtés des gouvernements belge, danois, allemand, grec et autrichien, exhorté l'exécutif européen à maintenir la possibilité d'expulser des migrants afghans, malgré un appel de Kaboul à la suspendre.

Cette requête faite à Bruxelles avait suscité de vives critiques aux Pays-Bas de la part de divers partis et groupes d'intérêt. L'opposition du secrétaire d'État belge à l'Asile et la Migration, Sammy Mahdi, à l'arrêt des retours forcés vers l'Afghanistan a également été critiquée dans notre pays.

Une situation qui se dégrade

Les talibans ont lancé une offensive en mai, à la faveur du début du retrait final des troupes américaines et étrangères, qui doit s'achever d'ici le 31 août. Le groupe islamiste contrôle désormais neuf des 34 capitales provinciales de l'Afghanistan, tombées comme des dominos sous ses assauts, dont sept situées dans le nord du pays, une région qui leur avait pourtant toujours résisté.

Les Afghans constituaient en 2020 10,6% des demandeurs d'asile dans l'UE (un peu plus de 44.000 sur quelque 416.600 demandes), le deuxième contingent derrière les Syriens (15,2%), selon l'agence statistique de l'UE Eurostat.

Selon un responsable européen, depuis le début de l'année 2021, 1.200 personnes ont été renvoyées de l'UE en Afghanistan, dont 1.000 qualifiées de "volontaires" au départ, les 200 autres ayant été "forcées" à partir.