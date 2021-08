Accueil International Europe En Pologne, une loi sur les médias fait éclater la coalition au pouvoir Une loi controversée sur les médias fait éclater la coalition conservatrice-nationaliste au pouvoir. © AP Justine Salvestroni, correspondante à Varsovie

Jaroslaw Kaczynski et son parti ultraconservateur Droit et Justice (PiS) ont pris l’habitude, depuis 2015, de gouverner avec une confortable majorité et de faire passer les lois, même controversées, comme une lettre à la poste. Réélue en 2019 avec 235 voix sur 460 au Sejm, la chambre basse du Parlement, la coalition Droite unie était formée du PiS et de deux alliés mineurs mais fidèles, Entente et Pologne solidaire. Mais ce jusqu’à la pandémie....