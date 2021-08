Accueil International Europe La loi polonaise sur les médias alarme l’Europe Selon la Commission, ce texte envoie "un mauvais signal". © AP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





"Le pluralisme des médias et la diversité des opinions sont ce que les démocraties fortes accueillent, et non ce qu’elles combattent", a tonné jeudi Vera Jourova sur Twitter. La vice-présidente de la Commission, en charge des...