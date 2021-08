Un week-end rouge en trafic et chaud attendu sur les routes européennes

Un trafic très dense est attendu ce week-end sur les routes européennes, tant dans le sens des départs que dans celui des retours, a annoncé l'organisation de mobilité Touring. La journée de samedi est classée rouge dans toute l'Europe.

Dans le sud-est de la France , le vendredi sera orange dans le sens des départs et rouge dans celui des retours. Les autres régions de l'Hexagone se pareront d'orange. Samedi, les automobilistes verront rouge dans les deux sens de circulation et, ce, sur tout le territoire hexagonal à l'exception du nord et du centre. Le dimanche sera également chargé dans le sens des retours (orange) mais un peu moins pour les départs (jaune).

Dans le sens des départs : les points noirs et heures de pointes à prévoir le samedi

· les grandes métropoles après 12h.

· l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10h à 19h.

· l’autoroute A8 à hauteur de Cannes, entre 12h et 16h.

· l’autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier, de 9h à 20h et de Montpellier à Narbonne, entre 11h et 19h.

· l’autoroute A61 entre Carcassonne et Narbonne, de 10h à 19h.

· vers Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), de 12h à 15h (attente supérieure à 30min).

Ailleurs, le vendredi sera classé orange dans le sens des départs en Allemagne, Autriche, Suisse, tandis que l'Italie et l'Espagne bénéficieront de routes plus dégagées (jaune).

Dans le sens des retours : les passages à éviter samedi

· l’Île-de-France après 14h.

· l’autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers, de 10h à 16h.

· l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 8h à 19h.

· l’autoroute A8 entre l’Italie et Frréjus, de 9h à 20h.

· l’autoroute A9 entre Narbonne et Orange, de 10h à 16h.

· vers la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205), de 10h à 14h et de 21h à 23h (attente supérieure à 30min) et très chargé de 14h à 18h et de 20h à 21h (attente supérieure à 1h) et trafic critique entre 18h et 20h (attente supérieure à 2h)

Dimanche :

· l’Île-de-France après 14h.

· l’autoroute A6 entre Lyon et Mâcon, de 11h à 17h.

· l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 8h à 20h.

· l’autoroute A8 entre Féjus et Aix-en-Provence, de 10h à 19h.

· l’autoroute A8 à hauteur de Cannes, de 9h à 20h.

· l’autoroute A9 entre Narbonne et Montpellier, de 11h à 19h.

· l’autoroute A61 entre Narbonne et Toulouse, de 10h à 19h.

· l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 10h à 18h.

· vers la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) de 11h à 12h et de 21h à 23h (attente supérieure à 30 min), très chargé de 12h à 17h et de 20h à 21h (attente supérieure à 1h) et trafic critique entre 17h et 20h (attente supérieure à 2h).

Le reste de l'Europe

Les automobilistes de retour de vacances profiteront d'un trafic plus fluide, avec un code jaune dans tous les pays à l'exception de la Suisse, toujours en orange. Le samedi sera une journée rouge dans un sens comme dans l'autre dans tous les pays en dehors de l'Allemagne, où le code orange sera de mise dans les deux sens également. Enfin, la circulation sera également dense le dimanche (orange) pour les départs et les retours. Seules l'Allemagne et l'Autriche éviteront les congestions dans le sens des retours (jaune).

Selon Touring, le vendredi est donc le meilleur jour pour les retours et le dimanche pour les départs.

Alerte canicule

Si vous voyagez en France, attention également aux alertes climatiques. Des vigilances canicules et orages sont placées dans plusieurs départements français du sud, dont en Région Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

🔶🌡️ 5 départements sont à présent placés en #VigilanceOrange #Canicule.

🔶🌩️ 13 départements sont désormais en #VigilanceOrange #Orages.



⚡️ Des orages, grêle et fortes rafales de vent sont prévus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Restez prudents 👇https://t.co/jXnxkvjUx7 pic.twitter.com/njMYR9TtKj — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) August 12, 2021

Le gouvernement français invite les automobilistes à limiter les déplacements dans ces régions.