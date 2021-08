Nouvel incendie à 50 km d'Athènes: un village évacué par précaution

Comme lors de la vague d'incendies qui a embrasé la Grèce pendant quinze jours de canicule, un message d'alerte a été envoyé par SMS aux 170 habitants de Markati, sur la commune de Keratea, afin qu'ils évacuent immédiatement leur localité à destination de Lavrio.



Plus de 80 pompiers, aidés de 30 camions et de dix avions et hélicoptères bombardiers d'eau, ont été déployés sur ces collines arides embrasées par une ligne de flammes, ont précisé les pompiers à l'AFP. Le Secrétariat général de la protection civile a mis en garde lundi contre un risque accru d'incendies en raison des vents violents.



Près de 103.000 hectares ont été brûlés depuis la fin juillet en Grèce, frappée par une canicule exceptionnelle début août.



L'île d'Eubée, à 200 km au nord-est d'Athènes, a payé le plus lourd tribut avec plus de la moitié des hectares brûlés. Mais la péninsule du Péloponnèse, à 200 km à l'ouest d'Athènes, et les faubourgs du nord de la capitale ont également été très affectés par les quelque 600 feux qui ont embrasé le pays en quelques jours et ont été finalement déclarés maîtrisés vendredi. Si le mercure a baissé sur toute la Grèce, autour des 30 degrés Celsius lundi sur la capitale, les équipes de pompiers déployés par centaines, avec des renforts étrangers, sont restés mobilisées face aux risques de résurgence.