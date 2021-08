Accueil International Europe "On a sauvé nos maisons, mais ici on n’a plus d’avenir" : en Grèce, les incendies laissent derrière eux la promesse d’une nouvelle récession Sur l’île d’Eubée, au large de l’Attique, le feu a tout pris. Sans ressources naturelles, la population craint que le pire soit à venir. © IMAGO Reportage Angélique Kourounis, correspondante et envoyée spéciale sur Eubée

"Le village ici vivait essentiellement de la résine, du commerce du bois et du miel de la forêt. Le feu nous a tout pris. Et le plus important est que l'on vivait tous du tourisme. Notre atout était notre nature. Les gens venaient d'Athènes pour tout ce vert tout autour du village, maintenant c'est foutu." Dimitris Sélimis, tavernier au village de Gouvès, dans le nord de l'île d'Eubée, où plus 50 000 hectares de forêt sont...