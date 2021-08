Boris Johnson annonce une réunion du G7 à propos de la situation en Afghanistan: "Il est vital que la communauté internationale travaille ensemble"

Les talibans accusent les Etats-Unis du chaos à l'aéroport de Kaboul, plusieurs enfants portés disparus

Les États-Unis sont responsables du chaos à l'aéroport de Kaboul où des milliers d'Afghans continuent désespérément à attendre un vol pour fuir le pays et cela doit cesser "le plus tôt possible", a estimé dimanche un haut responsable taliban.