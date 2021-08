L'Ukraine ordonne le blocage de plusieurs sites d'information russes

A Kiev, Merkel peine à rassurer l'Ukraine sur le gaz russe

Le président ukrainien a dénoncé dimanche le gazoduc russo-allemand Nord Stream 2, "dangereuse arme géopolitique du Kremlin", rejetant les assurances d'Angela Merkel qui a imposé la réalisation du projet malgré les objections de son allié ukrainien. Ce tuyau quasiment achevé et passant sous la mer Baltique reliera directement la Russie et l'Allemagne, privant l'Ukraine d'au moins 1,5 milliard de dollars par an qu'elle touche actuellement pour le transit du gaz russe par son territoire et d'un levier face à son adversaire russe.