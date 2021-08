Les sociaux-démocrates allemands pour la première fois en tête d'un sondage à un mois du scrutin fédéral

Le SPD est crédité de 23% des intentions de vote, en hausse de deux points par rapport à une précédente étude, et arrive ainsi en tête, une première depuis octobre 2006, selon un sondage Forsa pour les chaînes RTL et NTV.

L'union conservatrice CDU-CSU perd elle un point, à 22%, soit son score le plus bas enregistré par cet institut depuis 1984.

Les Verts perdent eux aussi un point et atteignent 18%, devant les libéraux du FDP (12%), l'extrême droite AfD (10%) et l'extrême gauche Die Linke (6%).

Le SPD, membre de l'actuelle coalition dirigée par Angela Merkel et menée par le vice-chancelier et ministre des Finances Olaf Scholz, pourrait ainsi bâtir plusieurs coalitions, avec les Verts et Die Linke, avec les écologistes et les libéraux ou avec les conservateurs et libéraux.

Longtemps cantonnés à une troisième place, les sociaux-démocrates bénéficient du parcours jusqu'ici sans faute de M. Scholz, peu charismatique mais expérimenté, quand les conservateurs et écologistes sont plombés par les erreurs de leurs candidats respectifs, Armin Laschet et Annalena Baerbock.