Accueil International Europe La droite française en plein désordre au moment de désigner son favori à l’Élysée Le parti Les Républicains va interroger 15 000 sympathisants. Objectif : déterminer quel candidat et quels enjeux se dégagent pour la présidentielle de 2022. Un modus operandi inédit et risqué. © Blondet Eliot/ABACA Laure de Charette

"Qui incarne le mieux la lutte contre l'immigration clandestine ?" ; "Qui a le plus une stature présidentielle ?" Voici certaines des questions auxquelles 15 000 sympathisants de la droite et du centre vont devoir répondre. Le parti Les Républicains (LR) a lancé ce 30 août une vaste enquête afin d'évaluer les profils des candidats de droite déclarés à l'élection présidentielle. La notoriété, la capacité de rassemblement, la crédibilité de quatre hommes et une femme - Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, le médecin Philippe Juvin et Valérie Pécresse - vont être décortiquées pendant trois semaines (Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ayant jeté l'éponge, et l'entrepreneur Denis Payre, le maire de Cannes David Lisnard et Rachida Dati laissant...