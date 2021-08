Accueil International Europe L'Europe se braque face aux réfugiés afghans Les Vingt-sept ont abordé les effets migratoires potentiels de la crise afghane. La volonté affichée est celle d’éviter un afflux migratoire, plutôt que d’accueillir des réfugiés. © AFP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





Comment trouver un consensus entre les pays qui, face aux effets migratoires potentiels de la situation en Afghanistan, prônent uniquement la fermeté et ceux qui en appellent aussi au devoir d’humanité de l’Europe ? Six ans après la crise de l’asile de 2015, provoquée par l’arrivée de plus d’un million de réfugiés fuyant la guerre en Syrie, les Vingt-sept se retrouvent face à ce même dilemme qui avait poussé le club européen...