Emmanuel Macron relève le défi de Mcfly et Carlito et provoque un tollé (VIDEO)

Dans une vidéo postée ce jeudi sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a souhaité une "bonne rentrée" aux écoliers tout en tenant (très brièvement) une photo de McFly et Carlito entre les mains. Lors d'un concours d'anecdotes avec les deux YouTubeurs, le président français avait écopé d'un gage : celui d'afficher de manière visible, sur son bureau, une image du duo lors de l'une de ses allocutions.

"Je voulais avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui font leur rentrée aujourd'hui. On est en train de faire le maximum pour que cette rentrée soit la plus normale possible pour nos élèves en classe primaire, au collège, au lycée, en école maternelle, pour nos étudiants aussi, pour nos enseignants et pour les familles", débute le chef de l'État dans cette vidéo face caméra, tenant entre ses mains un cadre caché.

"Cette rentrée se fait avec le virus qui continue de circuler. Face au virus, il y a les fameux gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito", dit-il ensuite, sourire aux lèvres, tout en dévoilant le cadre dans lequel apparaît une photo des deux youtubeurs grimaçants. "Et nous devons continuer de faire attention", poursuit-il avant de retourner à nouveau le cadre.

"Aujourd'hui trois adolescents sur cinq sont allés vers la vaccination, il faut continuer", insiste-t-il en rappelant également l'importance du port du masque.

Tollé sur la toile

Dans la même vidéo, Emmanuel Macron a également tenu à adresser ses pensées à la famille et aux collègues de Samuel Paty, ce professeur d'Histoire assassiné par un terroriste islamiste en octobre 2020. "Personne n'a oublié et cela nous rappelle combien le beau métier d'enseigner est au cœur de la Nation, de notre pacte, pour nos enfants et pour nous tous."

Rapidement, cette vidéo n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes dénonçant l'indécence de la séquence.

Quelqu’un pour dire à ⁦⁦@EmmanuelMacron⁩ qu’il n’est pas Cyril Hanouna? La seule photo qui méritait d’être honorée en ce jour de rentrée était celle de #SamuelPaty. abîmer la dignité de sa fonction pour un défi potache et oublier un professeur martyrisé. Ça, c’est fait. pic.twitter.com/4zARsesmSj — Céline Pina (@celine_pina) September 2, 2021

Je commente rarement la communication du Président de la République, mais nous souhaiter une bonne rentrée avec un hommage à Samuel Paty tout en tenant le portrait de McFly et Carlito dans ses mains, je trouve ça monstrueux. https://t.co/915cZhq6ym — Jean-Rémi GIRARD (@SuisEnRetard) September 2, 2021

Plusieurs élus se sont également indignés du parallèle entre ce défi et cet hommage.

L’indécence à son paroxysme, #Macron évoque Samuel Paty avec une photo de Mc Fly et Carlito. Le en même temps est un naufrage ! pic.twitter.com/hG3skHNNwn — Eric Ciotti (@ECiotti) September 2, 2021