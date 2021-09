Malgré de "faibles" risques, les vaccins anti-Covid pas recommandés aux 12-15 ans au Royaume-Uni

"Avec ce rappel-là, vous serez armé pour les mois à venir" : La campagne de la 3ème dose de vaccin anti-Covid est lancée en France

La campagne de rappel de vaccination anti-Covid-19, dite de troisième dose, a été lancée mercredi en France auprès des personnes les plus âgées et les plus vulnérables, afin de compenser la baisse d'efficacité des vaccins après plusieurs mois.