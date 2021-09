"Rien n'a été trouvé" : fin de nouvelles fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin en France

La nouvelle campagne de fouilles menée depuis lundi dans les Ardennes françaises (nord) pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, victime présumée du tueur en série Michel Fourniret en 2003, s'est terminée vendredi sans résultat, a appris l'AFP auprès de la gendarmerie et d'une avocate.

"Les fouilles sont terminées, elles ont été infructueuses, rien n'a été trouvé", a indiqué à l'AFP la gendarmerie des Ardennes. "Tout le monde est reparti après un dernier interrogatoire à la gendarmerie de Sedan de Monique Olivier", l'ex-compagne du tueur en série, a-t-on indiqué à la gendarmerie.

"Le corps d'Estelle Mouzin n'a pas été retrouvé", a confirmé auprès de l'AFP Me Corinne Herrmann, avocate de la famille de la fillette, enlevée à neuf ans le 9 janvier 2003 à Guermantes, en région parisienne.

Aucune nouvelle opération n'est prévue dans l'immédiat dans les Ardennes, mais "nous restons à la disposition de la juge d'instruction" pour de possibles nouvelles investigations selon l'évolution de l'enquête, a-t-on poursuivi à la gendarmerie.

Le site fouillé, en bordure du bois communal d'Issancourt-et-Rumel, désigné comme lieu de l'inhumation d'Estelle Mouzin par Monique Olivier, avait été rouvert jeudi soir, avec la levée du dispositif policier.

Auparavant, l'avocat de Monique Olivier, Me Richard Delgenes, avait évoqué une situation qui "commence à se tendre un peu" en l'absence de résultat, après la mise en cause la veille de la bonne volonté de sa cliente par Me Seban.

Monique Olivier "est la co-auteure avec Michel Fourniret des crimes qu'on connaît et donc, tout en promettant qu'elle fait tout, qu'elle veut nous aider, il y a des secrets qu'elle ne veut pas livrer", avait affirmé Me Seban.

Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, Michel Fourniret -- mort à Paris le 10 mai à 79 ans -- avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition de l'enfant.

Conduite sur les lieux des fouilles menées ensuite en divers sites ardennais, Monique Olivier avait pour sa part affirmé en avril l'avoir accompagné à Issancourt-et-Rumel pour le laisser enfouir le corps.

Le site, déboisé depuis pour permettre les recherches, se situe à proximité de Ville-sur-Lume, où, toujours selon Monique Olivier, son ex-époux a séquestré, violé et tué Estelle dans une maison appartenant à sa soeur. L'ADN partiel de l'enfant a été retrouvé à deux endroits sur un matelas saisi en 2003 dans cette maison.