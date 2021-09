L'ancien ministre socialiste du Redressement productif Arnaud Montebourg a déclaré samedi depuis sa ville natale de Clamecy (Nièvre) sa candidature à l'élection présidentielle. Il propose aux Français une "remontada" industrielle, démocratique et écologique entre 2022 et 2027". Il en a même fait son slogan officiel pour tenter de gagner l'Elysée : "La remontada de la France".

A Clamecy, Arnaud Montebourg annonce sa candidature avec un slogan pour le moins… surprenant 🤔 pic.twitter.com/gYcZOYJwQB — Elsa (@ElsaMargueritat) September 4, 2021





Un slogan qui surprend certain et amuse déjà beaucoup la toile, où les blagues s'enchaînent. "Mediapart a mis la main sur une note du portable de Montebourg et franchement on a eu de la chance au final", vanne déjà un internaute.



mediapart a mis la main sur une note du portable de montebourg et franchement on a eu de la chance au final pic.twitter.com/mSRRj3GVKV — Le Tréma (@Le_Trema) September 4, 2021





Arnaud Montebourg annonce sa candidature pour 2022.

Il souhaite offrir une alternative au duel Macron / Le Pen.

Son slogan : "La remontada de la France".

Fin de la blague. pic.twitter.com/DRJVDj6t4v — Cemil (@Cemil) September 4, 2021





#Montebourg quand on lui demande comment il a choisi son slogan « #Remontada » : pic.twitter.com/IUiBE6brmT — Olivier Varlan (@VarlanOlivier) September 4, 2021





De son côté, le candidat socialiste garde son sérieux.



Qu’est-ce que La Remontada ?



En quoi consiste-t-elle ?



C’est un projet de grande envergure, sérieux et méthodique de reconstruction de notre pays dans tous les secteurs de son effondrement.



THREAD ⤵️

1/12#LaRemontada #Presidentielle2022 #Montebourg2022 pic.twitter.com/Kf7vkgqczv — ☰ Arnaud Montebourg (@montebourg) September 4, 2021