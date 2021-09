Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau", terroriste "à l’insu de son plein gré"

Qui sont les grands absents au procès des attentats de Paris?

Six des vingt inculpés au procès qui débutera à Paris le 8 septembre sont jugés par défaut, soit parce qu’ils sont présumés décédés et qu’en l’absence de preuve formelle, l’action publique n’est pas éteinte, soit parce qu’un pays, en l’occurrence la Turquie, refuse de livrer le suspect. Et ce ne sont pas les moindres qui seront absents, bien au contraire.