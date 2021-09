Accueil International Europe Emmanuel Macron songe à relancer l’épineuse réforme des retraites: un pari risqué? En ligne de mire, la fin des régimes spéciaux avant la présidentielle. Un pari risqué ? © AP Laure de Charette

On la croyait morte et enterrée ! À tort. La réforme des retraites, amorcée en 2019 et mise en pause en 2020 pendant la crise du Covid-19 et après d'importants mouvements sociaux, doit être menée avant la fin du quinquennat, dixit le président de la République. L'information, publiée ce 6 septembre par le journal Les Échos, n'a pas été démentie par l'Élysée. "Le chef de l'État lance un ballon d'essai pour voir comment les gens...