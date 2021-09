"Pour les groupes djihadistes, ce sont des moments qui peuvent donner lieu à des passages à l’acte": le procès des attentats de Paris sous haute sécurité

Abdeslam s'emporte au procès des attentats de Paris: "Les accusés sont traités comme des chiens"

Le coup d'envoi d'une audience "historique" et un principal accusé qui se fait déjà remarquer : le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouvert dans une ambiance solennelle mercredi à la mi-journée à Paris, six ans après une nuit de terreur qui a fait 130 morts, des centaines de blessés et a traumatisé la France.