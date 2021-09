Négociations politiques aux Pays-Bas: une coalition minoritaire envisagée

Le nouvel informateur chargé de former un gouvernement aux Pays-Bas, Johan Remkes, va s'entretenir avec les six partis qui n'ont pas réussi à s'entendre ces derniers mois pour gouverner ensemble au sein d'une coalition majoritaire.

Le libéral, du parti VVD de l'actuel Premier ministre Mark Rutte, veut tenter de réunir une coalition minoritaire, solution possible uniquement si tous les partis adoptent une attitude constructive, a-t-il affirmé mercredi. M. Remkes s'est déjà entretenu avec les dirigeants de partis que sont Mark Rutte (VVD, libéral), Sigrid Kaag (D66, social-libéral) et Wopke Hoekstra (CDA, chrétien-démocrate). La coalition minoritaire envisagée réunit ces trois partis.

Jeudi, l'informateur rencontrera Lilianne Ploumen (PvdA, sociaux-démocrates), Jesse Klaver (GroenLinks, verts) et Gert-Jan Segers (ChristenUnie, sociaux-chrétiens). "Je n'exclus pas la possibilité de m'entretenir avec d'autres partis plus tard", a déclaré M. Remkes, ancien ministre.

Le nouvel informateur estime que la réussite de sa mission n'est pas garantie et que la sortie de l'impasse politique dépend des partis. Il n'a pas fixé de date-butoir "mais dans le courant du mois d'octobre, beaucoup de choses devraient devenir plus claires".

Après un long débat, le parlement néerlandais a soutenu mardi une proposition autorisant M. Remkes à explorer les possibilités de former un gouvernement minoritaire. Après plus de cinq mois de négociations infructueuses, la précédente informatrice, Mariëtte Hamer (PvdA), avait conclu à l'impossibilité d'une coalition majoritaire, en raison de plusieurs blocages personnels mis en place par les partis.

Lors des dernières élections, le VVD a remporté 34 sièges sur les 150 de la Chambre néerlandaise et est ainsi le plus gros parti du pays. Le parti D66 est sorti grand vainqueur du scrutin, avec 24 strapontins gagnés. Le CDA compte 15 sièges, PvdA 9, GroenLinks 8 et ChristenUnie 5.