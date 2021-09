Nouveau report du procès de Berlusconi pour des raisons de santé

Selon l'agence de presse italienne Ansa, le tribunal a ordonné un rapport médical complet pour déterminer si le procès peut avoir lieu. Sauf contre-ordre médical, le procès devrait débuter le 15 septembre.

Silvio Berlusconi, âgé de 84 ans, a attrapé le coronavirus il y a un an et serait aux prises avec un Covid long. Son procès à Milan et un autre à Sienne ont été reportés plusieurs fois.