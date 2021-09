Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouvert à Paris, Salah Abdeslam et les autres accusés présents dans le box

Après plus de quarante minutes de retard, la sonnerie marquant l'ouverture de l'audience retentit. La cour, composée de sept magistrats professionnels, fait son entrée dans la salle. "L'audience criminelle est ouverte, veuillez vous asseoir", déclare le président Jean-Louis Périès.

Les quatorze accusés du procès des attentats de 2015 sont arrivés au tribunal de Paris ce mercredi. Salah Abdeslam, principal accusé du procès des attentats du 13 novembre 2015, a pris place mercredi vers 12H45 dans le box des accusés, à quelques minutes de l'ouverture devant la cour d'assises spéciale de Paris de ce procès "historique", ont constaté des journalistes de l'AFP. Masque noir sur le visage, tee shirt noir, le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis, s'est assis dans le box, entouré de plusieurs membres des forces de l'ordre. Dix autres accusés sont présents à ses côtés dans le box, et trois autres, qui comparaissent libres, sont assis sur des chaises. Mohamed Abrini, connu depuis l'attaque de Zaventem comme "l'homme au chapeau", est également présent.

Dans la grande salle de 550 places ont pris place une majorité de robes noires d'avocats, et quelques dizaines de parties civiles et de journalistes. En effet, peu de parties civiles ont fait le déplacement, "sur le conseil de leurs avocats", affirme Franceinfo.

En raison du très grand nombre de victimes, la cour procédera pendant deux jours à l'appel des près de 1 800 parties civiles constituées et examinera d'éventuelles nouvelles constitutions, avant de faire l'appel de plus d'une centaine de témoins. Les premiers jours du procès seront également consacrés à un aperçu de l'enquête pénale.

Au total, vingt accusés sont jugés au procès du terrorisme, dont quatorze seront présents. Il ne s'agit pas des neuf auteurs des attentats, car ils sont tous morts. Il s'agit pourtant d'accusés qui ont, entre autres, participé à la préparation du dossier ou dirigé les opérations depuis la Syrie. Parmi les personnes présentes se trouve Salah Abdeslam, bien qu'il reste à voir s'il parlera car, par le passé, il a gardé les lèvres scellées.