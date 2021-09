En ce premier jour du procès des attentats de Paris, la couverture de So Foot fait polémique

Son arrivée à Paris, son divorce avec le Barça, ses stats, son jeu, son look etc. : SO FOOT décrypte Messi en long, en large et en travers dans son prochain numéro.



➡️ En kiosque jeudi



➡️ Découvrez le sommaire : https://t.co/Uv9GnMiRQb pic.twitter.com/5VIgY1ZwfG