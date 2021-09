Le comportement prosélyte de Salah Abdeslam en prison pointé dans un rapport de l'administration pénitentiaire

Cours de religion et propos radicaux : une note de l'administration pénitentiaire de Fleury-Mérogis, où il est incarcéré, révèle que Salah Abdeslam a fait du prosélytisme auprès de ses codétenus.

Selon une information de Médiapart, confirmée par BFMTV, un rapport de l'administration pénitentiaire daté du 17 août dernier révèle que le principal accusé des attentats de Paris, "s'adonne a du prosélytisme durant sa détention". Incarcéré à l'isolement à la prison de Fleury-Mérogis en région parisienne, Salah Abdeslam use de sa "médiatisation pour influencer ses codétenus et leur dispenser des conseils religieux".

Le document, consulté par la chaîne française, rapporte que Salah Abdeslam a cumulé une dizaine d'incidents entre juin 2016 et décembre 2019, dont un refus de fouille intégrale, des insultes et menaces à l'encontre des surveillants pénitentiaires, ou encore des tentatives d'obstruction et d'endommagement des caméras de vidéosurveillance. Selon Médiapart, il aurait crié à plusieurs reprises "Allah Akbar", lors de la découverte de sa mise en accusation en septembre 2020, ou autre "Il n’y a que la justice d’Allah qui compte", en décembre 2020.

Le prisonnier aurait donné à quelques uns des ses codétenus des cours de doctrine, et aurait entamé une discussion sur l'islam radical avec son voisin de cellule, à travers la fenêtre.

Depuis l'ouverture du procès ce mercredi, Salah Abdeslam s'est déjàfait remarquer par ses interventions, témoignant de sa radicalisation. "Je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son serviteur et son messager", a notamment déclaré l'accusé lors du premier jour d'audience.

Contactés par Médiapart, ses avocats dénoncent "une bouillie" d'informations"récoltées par des procédés dont on peut interroger la légalité".