Le chef du renseignement britannique alerte sur une menace terroriste "réélle et durable"

Le chef du renseignement intérieur britannique, Ken McCallum, a déclaré vendredi que la menace terroriste restait "réelle et durable" au Royaume-Uni et que la reprise de pouvoir des talibans en Afghanistan avait pu "enhardir" les extrémistes dans le pays.

Le patron du MI5 a déclaré à la BBC que son organisation avait, avec la collaboration de la police, "déjoué 31 projets d'attentats à un stade avancé en Grande-Bretagne" ces quatre dernières années avec "principalement des projets islamistes", mais aussi un "nombre croissant" de projets d'attaques venant de l'extrême-droite.

M. McCallum a ajouté que six projets d'attentats avaient été déjoués ces deux dernières années, qui couvrent la période de la pandémie de coronavirus.

"Donc, la menace terroriste pour le Royaume-Uni, je suis désolé de le dire, est une chose réelle et durable", a-t-il résumé, à la veille de la commémoration des vingt ans des attaques de l'organisation jihadiste Al-Qaïda contre le World Trade Center à New York, les attentats les plus meurtriers de l'Histoire.

Interrogé sur le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan le mois dernier, le directeur général du MI5 a estimé que cela avait probablement "enhardi" les extrémistes.

"Il ne fait aucun doute que les événements en Afghanistan auront encouragé et enhardi certains de ces extrémistes, et rester vigilant à ce genre de risque, ainsi qu'à d'autres menaces, est ce sur quoi mon organisation se concentre", a-t-il déclaré.

La menace terroriste ne change pas "du jour au lendemain", a-t-il estimé mais il peut y avoir un "coup de pouce au moral des extrémistes déjà présents ici ou dans d'autres pays"