Les Européens veulent réserver les fonds de l'Union aux États de droit Un sondage montre l'intérêt des citoyens à défendre l'argent de l'UE.





Une écrasante majorité des citoyens européens estiment que le respect des valeurs de l’Union, telles que l’état de droit et la démocratie, devrait être une condition de base pour accéder aux fonds communautaires. C’est ce qu’il ressort d’un sondage commandé par le Parlement européen et publié vendredi matin. 81 % des 27 000 personnes interrogées entre le 17 et le 25 août considèrent en effet...