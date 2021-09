Procès des attentats de Paris : litige au sujet de l'audition de François Hollande, "cet individu"

L'audience a débuté avec l'appel des nombreux témoins - enquêteurs, proches des accusés notamment - qui seront entendus durant le procès. Le président de la cour d'assises spéciale Jean-Louis Périès doit résumer, pendant au moins huit heures, les 542 tomes du dossier des attentats les plus meurtriers ayant jamais frappé la France. Il devrait se faire aider pour la lecture par ses assesseurs.

Le président rappellera également les charges qui pèsent sur les 20 accusés dont le seul survivant des commandos ayant perpétré les attaques, Salah Abdeslam.

14h10 - Litige au sujet de l'audition de François Hollande

Un litige a eu lieu entre la défense et les avocats des parties civiles au sujet de l'audition de François Hollande. L'ex-président de la République doit témoigner le 10 novembre dans ce procès. L'avocat de Yassine Atar a questionné la pertinence de sa présence en tant que témoin. "On ne comprend pas bien ce que le témoin pourrait apporter à la manifestation de la vérité", a estimé Me Kempf. "Si les parties civiles peuvent nous expliquer pour que l'on puisse préparer au mieux l'audition de cet individu", a-t-il ajouté.

Le président a alors corrigé l'avocat : "On peut peut-être trouver un autre qualificatif qu'individu quand même", a-t-il répondu.

François Hollande a été invité à témoigner sur la demande de l'avocat de l'association Life For Paris. Celui-ci a rappelé que l'ancien chef de l'Etat était "présent sur les lieux des attentats". François Hollande se trouvait au stade de France devant le match de l'équipe de France, lorsque les attaques ont éclaté.

13h15 - La sœur de Salah Abdeslam ne souhaite pas se présenter au procès, craignant pour sa sécurité

La sœur de Salah Abdeslam, Myriam, qui devait témoigner en janvier 2022, a fait savoir par la voix de l'avocate de son frère Me Olivia Ronen, qu'elle ne voulait pas se présenter au procès. "On peut comprendre qu'il soit difficile de venir jusqu'ici avec une absence de sécurité totale dans un contexte comme celui-ci", a déclaré l'avocate, rapporté par des journalistes présents à l'audience.

“Les choses peuvent changer d'ici le 13 janvier sur la présence ou non de Myriam Abdeslam”, a toutefois précisé Me Ronen.